Alphacool Introduces Eisbaer LT92 AIO for SFF Cases

Specifications

Technical data radiator:

L x W x H: 134 x 92 x 30 mm

Material cooling fins: copper

Material pre-chambers: copper

Material cooling channels: copper

Material thread: brass

G1/4” thread: 2x



Technical data cooler / pump:

L x W x H: 69 x 69 x 39 mm

Material cooler base: Nickel-plated copper base

Material housing: POM

Connections: 2x G1/4” (+ 1x Fillport G1 / 4")

Pump: DC-LT

Pump speed: 2600 rpm

Delivery height: 0.85m

Max. Flow rate: 70L / h Current

consumption: 4W



Socket compatibility:

Intel: 775 / 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 2011 / 2011-3 / 2066

AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4

The Alphacool Eisbaer LT92 AIO CPU Cooler is now available at Alphacool.com for €73.09 MSRP.