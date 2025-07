Alphacool Launches Core Geforce RTX 5080 / 5070Ti Solid Core Waterblock for ZOTAC GPUs

14845 Alphacool Core Geforce RTX 5080/5070 Ti Solid Core mit BackplateZotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid CoreZotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid CoreZotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OCZotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OCThe new Alphacool Core Geforce RTX 5080/5070 Ti Solid Core GPU Coolers with Backplate can now be pre-ordered in the Alphacool Shop