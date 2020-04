ASRock Introduces Compact Radeon RX 5500 XT Challenger ITX Graphics Card

Boost Clock: Up to 1845 MHz / 14 GbpsGame Clock: Up to 1717 MHz / 14 GbpsBase Clock: 1607 MHz / 14 GbpsMemory: 8GB GDDR6Bus Standard: PCI Express 4.0 x8Output Ports: 3 x DisplayPort, 1 x HDMIDimension: 190 x 139 x 42 mm (with bracket)Power Connector: 1x 8-pin PCIe PowerMaximum Resolution: 8K HDR 60 HzNo information on pricing and availability as of this writing. Learn more about the ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G at ASRock.com