Quick Specs

CPU:

- ASRock Mars 4800U: AMD Ryzen 7 4800U (8C16T, Turbo 4.2GHz)

- ASRock Mars 4500U: AMD Ryzen 5 4500U (6C6T, Turbo 4.0GHz)

- ASRock Mars 4300U: AMD Ryzen 3 4300U (4C4T, Turbo 3.7GHz)

Cooling:

- Integrate Proprietary Fansink

Memory:

- Supports 2 x SO-DIMM DDR4, Max. 64GB (non-ECC)

Graphics:

- AMD Radeon Graphics

Display Outputs:

- 1 x HDMI (

- 1 x D-Sub (1920x1080)

Audio:

- Realtek ALC233-VB2

- 1 x Line Out

- 1 x Microphone

Front USB Ports:

- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (5Gbps)

- 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)

- 2 x USB 2.0

Rear USB Ports:

- 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A

Storage:

- 1x Ultra M.2 (2280) PCIe Gen3 x4 & SATA 6Gb

- 1 x SATA 6Gb 2.5-inch 7mm/9.5mm Hard Drive

- 1 x SD Card Reader

LAN:

- 1 x RJ45 Gigabit LAN

Wireless:

- 1 x M.2 (key E 2230) Slot for Wi-Fi + BT Module

- Intel® AX200 Wi-Fi 6 Module

Power Unit:

- 65W/19V Adapter

Dimension:

- 194 x 150 x 26 mm (~0.7L)

Mounting:

- VESA Mount

- Stand CPU:- ASRock Mars 4800U: AMD Ryzen 7 4800U (8C16T, Turbo 4.2GHz)- ASRock Mars 4500U: AMD Ryzen 5 4500U (6C6T, Turbo 4.0GHz)- ASRock Mars 4300U: AMD Ryzen 3 4300U (4C4T, Turbo 3.7GHz)Cooling:- Integrate Proprietary FansinkMemory:- Supports 2 x SO-DIMM DDR4, Max. 64GB (non-ECC)Graphics:- AMD Radeon GraphicsDisplay Outputs:- 1 x HDMI ( [email protected] - 1 x D-Sub (1920x1080)Audio:- Realtek ALC233-VB2- 1 x Line Out- 1 x MicrophoneFront USB Ports:- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (5Gbps)- 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)- 2 x USB 2.0Rear USB Ports:- 2 x USB 3.2 Gen1 Type-AStorage:- 1x Ultra M.2 (2280) PCIe Gen3 x4 & SATA 6Gb- 1 x SATA 6Gb 2.5-inch 7mm/9.5mm Hard Drive- 1 x SD Card ReaderLAN:- 1 x RJ45 Gigabit LANWireless:- 1 x M.2 (key E 2230) Slot for Wi-Fi + BT Module- Intel® AX200 Wi-Fi 6 ModulePower Unit:- 65W/19V AdapterDimension:- 194 x 150 x 26 mm (~0.7L)Mounting:- VESA Mount- Stand

AMD Ryzen 4000U Series APUDual-Channel DDR4-3200MHz MemoryHDMI, D-SubUltra M.2 2280 Slot (NVMe)2.5" SATA 6Gb Hard DriveM.2 For Wi-Fi1 x USB 3.2 Gen1 Type-C4 x USB 3.2 Gen1 Type-A + 2 x USB 2.0SD Card ReaderLearn more about the ASRock Mars 4000U Series at ASRock.com