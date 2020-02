ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 Gets Intel Thunderbolt Certification

ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 Features

Supports AMD AM4 Socket Ryzen 2000 and 3000 Series processorsIntel Wi-Fi 6 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.0Intel Gigabit LANSupports DDR4 4533+ (OC)1 PCIe 4.0 x167.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec)Supports Creative Sound Blaster Cinema 54x SATA3, 1x Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)3x USB 3.2 Gen2 (2 Rear Type A), 4x USB 3.2 Gen1 (2 Front, 2 Rear)1x Thunderbolt 3 Type-CASRock Polychrome Sync TechnologyLearn more about the ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 here.