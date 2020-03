ASUS Extends Rate My Gear Promotion Until June 2020

How This Promotion Works

Step 1: Purchase any valid ASUS or ROG product. Purchase must be from within the period January 1, 2019, to June 30, 2020.Step 2: Leave a review of products at the Participating Retailer website. See the list of participating stores at promotion pageStep 3: Submit a registration using an online official entry form by the 30th of June 2020.Step 4: Receive 25/25 Cashback and a chance to win a ROG Hamper and 50 Gamesplanet voucher.The Promotion is only open to permanent residents of England, Scotland or Wales and the Republic of Ireland who are aged 18 or over.ROG Aura TerminalROG Strix HeliosTUF GAMING GT301TUF Gaming GT501TUF GAMING GT501VCROG Ryujin 240 CPU CoolerROG Ryujin 360 CPU CoolerROG Ryuo 120 CPU CoolerROG Ryuo 240 CPU CoolerROG STRIX LC 120ROG STRIX LC 120 RGBROG STRIX LC 240ROG STRIX LC 240 RGBROG STRIX LC 240 RGB WEROG STRIX LC 360ROG STRIX LC 360 RGBROG STRIX LC 360 RGB WEROG CetraROG Cetra CoreROG Delta Core HeadsetROG Delta HeadsetROG Delta Headset WhiteROG Strix Fusion 300 HeadsetROG STRIX FUSION 300 PNKROG Strix Fusion 500 HeadsetROG Strix Fusion 700 HeadsetROG Strix Fusion Wireless HeadsetROG STRIX GO 2.4ROG THETA 7.1TUF Gaming H5 HeadsetTUF Gaming H5 Lite HeadsetTUF GAMING H7 Core REDTUF GAMING H7 Core YELLOWTUF GAMING H7 REDTUF Gaming H7 Wireless YellowTUF GAMING H7 YELLOWPG43UQVG24VQVG279QMVG27AQXG27UQXG43VQROG ChakramROG Gladius II CoreROG Gladius II Origin MouseROG Gladius II Origin PNK LTDROG Gladius II Wireless MouseROG PUGIO IIROG Pugio MouseROG Spatha MouseROG STRIX CARRYROG Strix Magnus MicrophoneROG Balteus PadROG Balteus QI PadROG ThroneROG Throne QiAI Mesh Twin Pack ( RT-AC67U)GT-AC2900GT-AX11000RT-AC59URT-AC85PRT-AX56URT-AX58URT-AX88URT-AX92URT-AX92U 2 packZEN WIFI CT8 2 PACK WHITEZEN WIFI XT8 2 PACK WHITEPRIME TRX40-PROPRIME X299 EDITION 30PRIME X299-APRIME X299-A IIPRIME X299-DELUXE IIPRIME X399-APRIME X570-PPRIME X570-PROPRIME Z390-APRIME Z390M-PLUSPRIME Z390-PRAMPAGE VI EXTREME ENCORERAMPAGE VI EXTREME OMEGAROG CROSSHAIR VIII FORMULAROG CROSSHAIR VIII HEROROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)ROG CROSSHAIR VIII IMPACTROG MAXIMUS XI CODEROG MAXIMUS XI EXTREMEROG MAXIMUS XI FORMULAROG MAXIMUS XI GENEROG MAXIMUS XI HEROROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)ROG STRIX B450-E GAMINGROG STRIX B450-F GAMINGROG STRIX B450-I GAMINGROG STRIX TRX40-E GAMINGROG STRIX X299-E GAMINGROG STRIX X299-E GAMING IIROG STRIX X399-E GAMINGROG STRIX X570-E GAMINGROG STRIX X570-F GAMINGROG STRIX X570-I GAMINGROG STRIX Z390-E GAMINGROG STRIX Z390-F GAMINGROG STRIX Z390-H GAMINGROG STRIX Z390-I GAMINGROG ZENITH EXTREMEROG ZENITH EXTREME ALPHAROG ZENITH II EXTREMEROG ZENITH II EXTREME ALPHATUF B450M-PLUS GAMINGTUF B450M-PRO GAMINGTUF B450-PLUS GAMINGTUF B450-PRO GAMINGTUF GAMING X570-PLUSTUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)TUF X299 MARK 1TUF X299 MARK 2TUF Z390M-PRO GAMINGTUF Z390M-PRO GAMING (WI-FI)TUF Z390-PLUS GAMINGTUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI)TUF Z390-PRO GAMINGROG Strix Flare Keyboard Brown SwitchROG Strix Flare Keyboard Red SwitchROG Strix Flare PNK LTDROG STRIX SCOPE DELUXE Keyboard Red SwitchROG STRIX Scope Keyboard Red SwitchROG STRIX SCOPE PBT Gaming Keyboard Red SwitchROG Strix Scope TKL DeluxeTUF Gaming K5 KeyboardTUF Gaming K7 KeyboardAREZ-DUAL-RX580-O8GDUAL-GTX1650-O4GDUAL-GTX1660-O6G-EVODUAL-GTX1660S-O6G-EVODUAL-RTX2060-O6G-EVODUAL-RTX2060S-8G-EVO-V2DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2DUAL-RTX2070-8G-EVODUAL-RTX2070-O8G-EVODUAL-RTX2070-O8G-MINIDUAL-RTX2070S-8G-EVODUAL-RTX2070S-O8G-EVODUAL-RTX2080S-8G-EVO-V2DUAL-RTX2080S-O8G-EVO-V2DUAL-RTX2080TI-O11GDUAL-RX5500XT-O4G-EVODUAL-RX5500XT-O8G-EVODUAL-RX5700-O8G-EVODUAL-RX580-O8GGTX1650-O4G-LP-BRKPH-GTX1650-O4GPH-GTX1650S-O4GPH-GTX1660-O6GPH-GTX1660S-O6GPH-RTX2060-6GROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMINGROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMINGROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMINGROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMINGROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMINGROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMINGROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMINGROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMINGROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMINGROG-STRIX-RX570-O8G-GAMINGROG-STRIX-RX580-O8G-GAMINGTUF 3-GTX1660S-O6G-GAMINGTUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-GAMINGTUF 3-RX5700-O8G-GAMINGTUF 3-RX5700XT-O8G-GAMINGTUF-GTX1650-4G-GAMINGTUF-GTX1650S-4G-GAMINGTUF-GTX1660-O6G-GAMINGTUF-GTX1660S-6G-GAMINGTUF-RTX2060-O6G-GAMINGROG Strix Evolve MouseDUAL-GTX1650-4GDUAL-GTX1660-6G-EVODUAL-GTX1660S-6G-EVODUAL-GTX1660S-A6G-EVODUAL-GTX1660TI-6GDUAL-GTX1660TI-6G-EVODUAL-GTX1660TI-A6G-EVODUAL-GTX1660TI-O6GDUAL-GTX1660TI-O6G-EVODUAL-RTX2060-6G-EVODUAL-RTX2060-A6G-EVODUAL-RTX2060S-8G-EVODUAL-RTX2060S-A8G-EVODUAL-RTX2060S-O8G-EVODUAL-RTX2070-A8G-EVODUAL-RTX2070S-A8G-EODUAL-RTX2080S-8G-EVODUAL-RTX2080S-O8G-EODUAL-RTX2080TI-11GDUAL-RTX2080TI-A1GDUAL-RX580-04GPH-GTX1650-4GPH-GTX1650S-4GPH-GTX1660-6GPH-GTX1660S-6GPH-GTX1660TI-6GPH-GTX1660TI-O6GROG-MATRIX-RTX2080TI-P11G-GAMINGROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMINGROG-STRIX-GTX1650S-4G-GAMINGROG-STRIX-GTX1650S-A4G-GAMINGROG-STRIX-GTX1650S-O4G-GAMINGROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMINGROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMINGROG-STRIX-GTX1660TI-6G-GAMINGROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMINGROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMINGROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMINGROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMINGROG-STRIX-RTX2060S-8G-EVO-GAMINGROG-STRIX-RTX2060S-8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2060S-A8G-EVO-GAMINGROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMINGROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMINGROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMINGROG-STRIX-RX570-O4G-GAMINGRX5700-8GRX5700XT-8GTUF 3-GTX1660-A6G-GAMINGTUF 3-GTX1660-O6G-GAMINGTUF 3-GTX1660S-6G-GAMINGTUF 3-GTX1660S-A6G-GAMINGTUF 3-GTX1660TI-O6G-GAMINGTUF-GTX1650-O4G-GAMINGTUF-GTX1650S-O4G-GAMINGTUF-GTX1660-6G-GAMINGTUF-GTX1660TI-O6G-GAMINGTUF-RTX2060-6G-GAMINGTURBO-RTX2060-6GTURBO-RTX2060S-8G-EVOTURBO-RTX2070S-8G-EVOTURBO-RTX2080S-8G-EVOTURBO-RTX2080TI-11G