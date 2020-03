ASUS Presents ROG Strix GA35 Gaming PC

ROG Strix GA35 (G35DX) Specifications

: Windows 10 Pro: AMD Ryzen 9 3950X / AMD Ryzen 9 3900X / AMD Ryzen 7 3800X / AMD Ryzen 7 3700X: AMD X570: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB / NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 6GB / NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB: Up to 64GB DDR4-3200MHz: Up to 1TB M.2 NVMe SSD/ Up to 2TB HDD: 2x 2.5” hot-swap bays: SupremeFX CODEC S1220A: YES: 500W / 700W: 27.9cm / Depth: 43.3cm / Height: 50.1cm: 15kgASUS did not reveal information on availability or pricing. Learn more about the ROG Strix GA35 here