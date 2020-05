Cooler Master Intros Hyper 212 ARGB Turbo Cooler

Model: Hyper 212 ARGB TurboSupported Sockets: Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 1366, 115X, 1200* / AMD AM4, AM3+, AM2+, FM1, FM2Dimensions: 120 x 109 x 155 mm (LWH)Fan Size: 120 x 120 x 25 mmFan Speed: 650-1,800 RPM (PWM) +- 10%Fan Pressure: 2.52 mmH2OFan Airflow: 61 CFM (Max)Fan Noise Level: 8-27 dBAThe Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo cooler is expected to be priced around US$50. Learn more at the Cooler Master website