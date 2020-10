DeepCool Releases MACUBE 110 Series Micro-ATX Case

DeepCool MACUBE 110 Specifications

Case Type: Micro ATX Case

Colour Options: Black (MACUBE 110), White (MACUBE 110 WH)

Case Material: ABS, SPCC, Tempered Glass

Motherboard Support: Mini-ITX / micro-ATX

Front I/O Ports: USB3.0 x2 Mic/Audio x1

Internal 5.25" Bays: 0

Internal 3.5" Bays: 2

Internal 2.5" Bays: 2

Expansion Slots: 4

Max PSU Length: 210mm

Max CPU Cooler Height: 165mm

Max GPU Length: 330mm

Radiator Support: Front: 280mm, 240mm / Top: 280mm, 240mm / Rear: 120mm

The DeepCool MACUBE 110 and MACUBE 110 WH are both now available at Scan Computers for £39.98.