Dell Introduces XPS 13 (2020) Ahead of CES 2020

Dell XPS 13 9300 (2020 model) Specifications

Dell XPS 13 9300



Dell XPS 13 9300 Developer Edition

Dell at CES 2020

XPS 13 (9300)- 10th Generation Intel Core i3-1005G1 processor (4MB cache, up to 3.4GHz)- 10th Generation Intel Core i5-1035G1 processor (6MB cache, up to 3.6GHz)- 10th Generation Intel Core i7-1065G7 processor (8MB cache, up to 3.9GHz)- Intel UHD Graphics- Intel Iris Plus Graphics- Microsoft Windows 10 Home 64-bit- Microsoft Windows 10 Pro 64-bit- Ubuntu 18.04 (fingerprint reader, Waves MaxxAudio and Cortana not supported)- 4GB LPDDR4 Dual Channel SDRAM at 3733MHz- 8GB LPDDR4x Dual Channel SDRAM at 3733MHz- 16GB LPDDR4x Dual Channel SDRAM at 3733MHz- 32GB LPDDR4x Dual Channel SDRAM at 3733MHz- 256GB PCIe 3 x4 SSD- 512GB PCIe 3 x4 SSD- 1TB PCIe 3 x4 SSD- 2TB PCIe 3 x4 SSD- 13.4-inch 4K Ultra HD+ (3840 x 2400) InfinityEdge touch display, HDR 400, 500-nit, 100% sRGB + DCI-P3 90% colour gamut, 1500:1 contrast ratio, 0.65% anti-reflective, anti-smudge- 13.4-inch FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge touch display, 500-nit, 100% sRGB colour gamut, 1800:1 contrast ratio, 0.65% antireflective, anti-smudge- 13.4-inch FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge display, 500-nit, 100% sRGB colour gamut, 1800:1 contrast ratio, anti-glare- 45W AC adapter, (USB Type-C)- 52WHr battery- Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) built on Intel chipset + Bluetooth 5- Killer Wi-Fi 6 AX500-DBS (2x2) built on Qualcomm 6390 chipset + Bluetooth 5- 2x Thunderbolt 3 [(DisplayPort / power delivery (4 lanes of PCI Express Gen 3)]- 1x microSD card reader v4.0- 1x 3.5mm headphone/microphone combo jack- 1x Type-C to USB-A v3.0- OptionalThe new Dell XPS 13 9300 will be available in the standard edition with Windows 10 and the Dell XPS 13 Developer Edition featuring Ubuntu 18.04LTS. The standard edition Dell XPS 13 9300 is available in black and white colours and starts at $999.99 USD. The Dell XPS 13 9300 Developer Edition starts at $1,199.99 USD. The Dell XPS 13 9300 models will be available in the US, Canada, and select European countries in February 2020.Dell will be demonstrating its latest products including the Dell XPS 13 9300 at CES 2020 including the new Dell 86 4K Interactive Touch Monitor, Dell UltraSharp 43 4K USB-C Monitor, new Alienware 25 Gaming Monitor, and others.