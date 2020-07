EVGA Introduces GeForce GTX 1650 KO with GDDR6 Memory

EVGA GeForce GTX 1650 KO Specs

GPU: GeForce GTX 1650

CUDA Cores: 896

Boost Clock: 1740MHz

Bus Type: PCIe 3.0

Memory: 4GB GDDR6 128-bit,

Memory Clock: 12000MHz

Memory Bandwidth: 192GB/s

Display Outputs: DVI-D, HDMI, DisplayPort

Power Connector: 6-Pin PCIe Power

Total Power Draw: 75 Watts

Minimum Power Requirement: 300W PSU

The EVGA GeForce GTX 1650 KO is now available at EVGA.com and partner resellers including Amazon.com for $169.99 MSRP.