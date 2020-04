GALAX Intros GeForce RTX 2070 SUPER EX Pink Edition Graphics Card

Specifications

GPU Engine Specs:

- CUDA Cores 2560

- Boost Clock (MHz) 1815

- 1-Click OC Clock (MHz) 1830 (by installing

Memory Specs:

- Memory Speed 14 Gbps

- Standard Memory Config 8GB

- Memory Interface Width 256-bit GDDR6

- Memory Bandwidth (GB/sec) 448

Fans:

- 2 x 100mm

- Fan stop @ Idle (All Fan)

Display Support:

- DisplayPort 1.4 x 3, HDMI 2.0b

Dimensions:

- Dimensions (with Bracket): 295x143x52mm

