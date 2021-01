GIGABYTE Adds AORUS RTX 3080 MASTER 10G Rev 2.0 with Three 8-Pin Connectors

AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0) Key Features

Specifications

AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 1.0)

Graphics Processing: GeForce RTX 3080

Core Clock: 1845 MHz (Reference Card: 1710 MHz)

CUDA® Cores: 8704

Memory Clock: 19000 MHz

Memory Size: 10 GB

Memory Type: GDDR6X

Memory Bus: 320 bit

Memory Bandwidth (GB/sec): 760 GB/s

Card Bus: PCI-E 4.0 x 16

Digital max resolution: 7680x4320

Multi-view: 4

Card size: L=319 W=140 H=70 mm

Recommended PSU: 750W

Power Connectors: 2x 8-pin

Output: 3x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x HDMI 2.0



AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G (rev. 2.0)

Graphics Processing: GeForce RTX 3080

Core Clock: 1845 MHz (Reference Card: 1710 MHz)

CUDA® Cores: 8704

Memory Clock: 19000 MHz

Memory Size: 10 GB

Memory Type: GDDR6X

Memory Bus: 320 bit

Memory Bandwidth (GB/sec): 760 GB/s

Card Bus: PCI-E 4.0 x 16

Digital max resolution: 7680x4320

Multi-view: 4

Card size: L=319 W=140 H=70 mm

Recommended PSU: 850W

Power Connectors: 3x 8-pin

Output: 3x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x HDMI 2.0

NVIDIA Ampere Streaming Multiprocessors2nd Generation RT Cores3rd Generation Tensor CoresPowered by NVIDIA GeForce RTX 3080 GPUIntegrated with 10GB GDDR6X 320-bit memory interfaceMAX-COVERED coolingLCD Edge View GIGABYTE RGB Fusion 2.06 video outputsProtection metal backplate4 years warranty (Online registration required)For more information, visit the product page links below.