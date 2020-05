HP Taps Cooler Master To Cool and Power OMEN 25L and 30L Desktops

Chassis: 25L micro-ATX Tower Chassis (solid side panel and tempered glass side panel options available)CPU: Up to an Intel i9-10900K or AMD Ryzen 9 3900GPU: Up to NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti or AMD RX 5700 XTCPU Cooler: Cooler Master RGB Air or RGB Liquid Cooler optionsMemory: Up to 64GB HyperX FURY RGB DDR4-3200SSD: Up to 2x 2TB WD_Black PCIe SSDHDD: Up to 2x 2TB SATA HDDPSU: Up to 750W Platinum PSU from Cooler MasterFans: 1x 92mm rear fanChassis: 30L micro-ATX Tower Chassis (tempered glass front and side panels)CPU: Up to an Intel i9-10900K or AMD Ryzen 9 3900GPU: Up to NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti or AMD RX 5700 XTCPU Cooler: Cooler Master RGB Air or RGB Liquid Cooler optionsMemory: Up to 64GB HyperX FURY RGB DDR4-3200SSD: Up to 2x 2TB WD_Black PCIe SSDHDD: Up to 2x 2TB SATA HDDPSU: Up to 750W Platinum PSU from Cooler MasterFans: 1x 92mm rear fan + 1x 120mm Cooler Master RGB fan