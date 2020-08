Lian Li Introduces UNI FAN SL120 Cooling Fan

Lian Li UNI FAN SL120 Specifications

Model: UNI FAN SL120

Fan Dimension: 122.8 X 122.4 X 25 ( mm )

Rated Voltage: DC 12V(FAN) and 5V(LED)

Rated Fan Speed: 800~1900RPM

Max. Air Pressure: 2.54mmH2O

Max. Air Flow: 58.54CFM

Acoustical Noise (Min-Max): 17dB ~ 31dB

Bearing Type: Fluid Dynamic Bearing(FDB)

Start-up Voltage: DC 6.0V

Operation Voltage: DC 12V and DC 5V

Input Current: 0.18A(FAN) / 0.6A (LED)

Input Power: 3.5 Watt

The Lian Li UNI FAN SL120 is available in black and white models and in single-pack and triple-pack with RGB controller. The UNI FAN SL120 Single Pack retails for US$24.99/22.99. The UNI FAN SL120 Triple Pack with RGB Controller retails for US$69.99/74.99.The Lian Li UNI FAN SL120 is now available for pre-order in the United States via Newegg Now available in the United Kingdom via Overclockers UK