MSI Announces 600 Series Motherboards Support The Next Gen Intel Processors

MSI Z690 Series Motherboards

Model Name | Market name | Bios Version

7D26 | MSI MEG Z690 GODLIKE | E7D26IMS.180

7D27 | MSI MEG Z690 ACE | E7D27IMS.160

7D28 | MSI MEG Z690 UNIFY | E7D28IMS.170

7D28 | MSI MEG Z690 UNIFY-X | E7D28IMS.A60

7D29 | MSI MEG Z690I UNIFY | E7D29IMS.170

7D30 | MSI MPG Z690 CARBON WIFI | E7D30IMS.170

7D30 | MSI MPG Z690 CARBON EK X | E7D30IMS.170

7D30 | MSI MPG Z690 FORCE WIFI | E7D30IMS.A70

7D31 | MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 | E7D31IMS.170

7D31 | MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 | E7D31IMS.A70

7D31 | MSI MPG Z690 EDGE WIFI | E7D31IMS.H70

7D31 | MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI | E7D31IMS.M70

7D32 | MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | E7D32IMS.170

7D32 | MSI MAG Z690 TORPEDO | E7D32IMS.A70

7D32 | MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI | E7D32IMS.H70

7D42 | MSI MAG Z690M MORTAR WIFI | E7D42IMS.B70

7D25 | MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 | E7D25IMS.170

7D25 | MSI PRO Z690-A DDR4 | E7D25IMS.170

7D25 | MSI PRO Z690-A WIFI | E7D25IMS.A70

7D25 | MSI PRO Z690-A | E7D25IMS.A70

7D33 | MSI PRO Z690-P CEC WIFI | E7D33IMS.150

7D36 | MSI PRO Z690-P DDR4 | E7D36IMS.A80

7D36 | MSI Z690-S01 DDR4 | E7D36IMS.180



MSI H670 Series Motherboards

7D25 | MSI MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4 | E7D25IMS.H70



MSI B660 Series Motherboards

Model Name | Market name | Bios Version

7D41 | MSI MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 | E7D41IMS.270

7D41 | MSI MAG B660 TOMAHAWK WIFI | E7D41IMS.A60

7D41 | MSI MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT | E7D41IMS.H60

7D42 | MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 | E7D42IMS.170

7D42 | MSI MAG B660M MORTAR DDR4 | E7D42IMS.170

7D42 | MSI MAG B660M MORTAR WIFI | E7D42IMS.A60

7D42 | MSI MAG B660M MORTAR | E7D42IMS.A60

7D43 | MSI MAG B660M BAZOOKA DDR4 | E7D43IMS.H70

7D43 | MSI MAG B660M BAZOOKA | E7D43IMS.M60

7D24 | MSI PRO B660M-C EX DDR4 | E7D24IMS.150

7D24 | MSI PRO B660M-P DDR4 | E7D24IMS.250

7D24 | MSI PRO B660M-P WIFI DDR4 | E7D24IMS.250

7D37 | MSI PRO B660M-A CEC WIFI DDR4 | E7D37IMS.170

7D37 | MSI PRO B660M-A CEC WIFI | E7D37IMS.A50

7D43 | MSI PRO B660M-A DDR4 | 7D43IMS.170

7D43 | MSI PRO B660M-A WIFI DDR4 | 7D43IMS.170

7D43 | MSI PRO B660M-A | E7D43IMS.A70

7D45 | MSI PRO B660M-G DDR4 | E7D45IMS.180

7D45 | MSI PRO B660M-B DDR4 | E7D45IMS.180

7D45 | MSI PRO B660M-G | E7D45IMS.A60

7D45 | MSI PRO B660M-B | E7D45IMS.A60

7D45 | MSI B660M PLUS | E7D45IMS.A60

7D46 | MSI PRO B660M-E DDR4 | E7D46IMS.270

7D46 | MSI B660M BOMBER DDR4 | E7D46IMS.270

7D59 | MSI PRO B660-A DDR4 | E7D59IMS.170

7D59 | MSI PRO B660-A | E7D59IMS.A70



MSI H610 Series Motherboards

Model Name | Market name | Bios Version

7D46 | MSI H610M BOMBER DDR4 | E7D46IMS.170

7D46 | MSI PRO H610M-G DDR4 | E7D46IMS.170

7D46 | MSI PRO H610M-B DDR4 | E7D46IMS.170

7D46 | MSI PRO H610M-G | E7D46IMS.A00

7D46 | MSI PRO H610M-B | E7D46IMS.A00

7D48 | MSI PRO H610M-E DDR4 | E7D48IMS.A00

7D56 | MSI PRO H610M-C EX | E7D56IMS.160

7D56 | MSI PRO H610M-C EX DDR4 | E7D56IMS.A40

7D84 | MSI PRO H610M 12VO | E7D84IMS.130

BIOS updates will be available on their respective motherboard support pages, which can be accessed via the MSI Support webpage . MSI compiled a list of Intel 600 Series motherboards and the corresponding BIOS version below. On the other hand, ASUS had already announced support for the next-generation Intel Core processors and released BIOS updates for their Intel 600 Series motherboards earlier this month