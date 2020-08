MSI Announces Upgraded MPG Trident AS and MPG Trident A Gaming PCs

MSI MPG Trident AS

MSI MPG Trident A

Operating System: Windows 10 HomeProcessor: Up to 10th Gen Intel Core i7 ProcessorChipset: Intel B460Storage: 2x M.2 2280 SSD (1xSATA/PCIe Combo, 1x PCIe) / 2 x 2.5" HDD / SSDGraphics: Up to MSI GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6Front I/O: 1x USB 3.2 Gen 1 Type C / 1x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1x USB 2.0 Type A / 1x Mic-in / 1x Headphone-outRear I/O: 5x Audio jacks / 1x Optical S/PDIF out / 1x RJ45 (2.5 LAN) / 3x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type C / 1x DP out (1.2) / 1x HDMI out (1.4) / 2x USB 2.0Wireless LAN: Intel Wi-Fi 6 AX200 Dimension (WxDxH): 129.74 x 382.73 x 396.39 mmNet Weight: 6.55 KgOperating System: Windows 10 HomeProcessor: Up to 10th Gen Intel Core i7 ProcessorChipset: Intel B460Storage: 2x M.2 2280 SSD (1xSATA/PCIe Combo, 1x PCIe) / 2 x 2.5" HDD / SSDGraphics: Up to MSI GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6Front I/O: 1x USB 3.2 Gen 1 Type C / 1x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1x USB 2.0 Type A / 1x Mic-in / 1x Headphone-outRear I/O: 5x Audio jacks / 1x Optical S/PDIF out / 1x RJ45 (2.5 LAN) / 3x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type C / 1x DP out (1.2) / 1x HDMI out (1.4) / 2x USB 2.0Wireless LAN: Intel Wi-Fi 6 AX200Dimension (WxDxH): 129.74 x 382.73 x 396.39 mmNet Weight: 6.55 KgFor more information about MSI MPG Trident AS and MSI MPG Trident A gaming PCs, please visit the product pages below: