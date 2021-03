MSI Enables PCIe 4.0 On Z490 Motherboards With 11th Gen Intel Core Processors

Motherboard BIOS Version

MSI MEG Z490 GODLIKE 7C70.v17

MSI MEG Z490 ACE 7C71.v17

MSI MEG Z490 UNIFY 7C71.vA7

MSI MEG Z490i UNIFY 7C77.v16

MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI 7C73.v17

MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI 7C79.v16

MSI MPG Z490M GAMING EDGE WIFI - 7C76.v27

MSI MPG Z490 GAMING PLUS 7C75.vA6

MSI MAG Z490 TOMAHAWK 7C80.v17

MSI Z490-A PRO 7C75.v28

To enjoy the unlocked performance of PICe 4.0, please update the Z490 motherboards with the latest BIOSes optimized for PCIe 4.0. MSI Z490 BIOSes optimized for PCIe 4.0 performance: