MSI Introduces Prestige 14 Rose Pink Edition Laptop

Features

Windows 10 Home / Windows 10 ProUp to latest 10th Generation Intel Core i7-10710U 4.70GHz processor (6-core, 12-threads)NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design (10SC) / NVIDIA GeForce MX250 (Option)Ultra-light 2.84lbs, Ultra-slim 0.63in14 4K UHD (3840x2160),100% AdobeRGB color gamut, IPS-Level Thin Bezel Display (Option)14 Full HD (1920x1080), close to 100% sRGB, IPS-Level Thin Bezel Display (Option)Productivity up to 10 hours battery lifeThe MSI Laptop Prestige 14 Rose Pink Edition (Model A10SC-091) with bundled limited edition accessories is now available in North America via Amazon and Newegg for US$1,399.99.