NVIDIA Revamps GeForce GTX 1650 With GDDR6 Memory

Comparison

GeForce GTX 1650 - GDDR5

NVIDIA CUDA Cores: 896

Giga Rays/s: N/A

Boost Clock: 1665 MHz

Base Clock: 1485 MHz

Memory Speed: 8 Gbps

Standard Memory Config: 4GB GDDR5

Memory Interface: 128-bit

Memory Bandwidth: 128 GB/sec

Maximum GPU Temperature: 92 C

Graphics Card Power: 75W



GeForce GTX 1650 GDDR6

NVIDIA CUDA Cores: 896

Giga Rays/s: N/A

Boost Clock: 1590 MHz

Base Clock: 1410 MHz

Memory Speed: 12 Gbps

Standard Memory Config: 4GB GDDR6

Memory Interface: 128-bit

Memory Bandwidth: 192 GB/sec

Maximum GPU Temperature: 94 C

Graphics Card Power: 75W

Pricing Difference

The GeForce GTX 1650 6G models will have a slightly higher price compared to the older GeForce GTX 1650 5G models as shown on the image above comparing the ZOTAC GeForce GTX 1650 OC 4GB GDDR6 and the older ZOTAC GeForce GTX 1650 OC 4GB GDDR5 available at Scan Computers