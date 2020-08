NZXT Expands Starter PC Series Gaming PCs at NZXT BLD

NZXT Starter PC Specs

Case: NZXT H510

CPU: Intel Core i3 9100F

CPU Cooler:

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650

PSU: EVGA 450w Bronze

Motherboard: MSI B365 Mortar MATX

Ram: XPG GAMMIX D10 16GB (1 x 8GB) 3000 (Max Speed) MHz

SSD: Intel 600p Series M.2 2280 512GB

Software: Windows 10 Home

Accessories: MIS MS-B905C WiFi Dual Band Wireless PCI-E Adapter Card

Warranty: 2-year warranty on all parts & labour

Price: $699



NZXT Starter Plus PC Specs

Case:

CPU: Intel Core i5 9400F

CPU Cooler: Deepcool Gammaxx GTE V2

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660

PSU: 500w Bronze

Motherboard: B365 Motherboard

Ram: Team T-FORCE Vulcan Z 16GB (2 x 8GB) 3200 (Max Speed) MHz

SSD: Intel 600p Series M.2 2280 512GB

Software: Windows 10 Home Plus

Accessories: MIS MS-B905C WiFi Dual Band Wireless PCIe Adapter Card

Warranty: 2-year warranty on all parts & labour

Price: $899



NZXT Starter Pro Plus Specs

Case: NZXT H510

CPU: Intel Core i5 9400F

CPU Cooler: Deepcool Gammaxx GTE V2

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

PSU: EVGA 500w Bronze Or NZXT E500

Motherboard: B365 Motherboard

RAM: Team T-FORCE Vulcan Z 16GB (2 x 8GB) 3200 (Max Speed) MHz

SSD: Intel 665p Series M.2 2280 1 TB

Software: Windows 10 Home Plus

Accessories: MIS MS-B905C WiFi Dual Band Wireless PCIe Adapter Card

Warranty: 2-year warranty on all parts & labour

- Choose up to 3 games from a selection of the most popular PC games on the market.- Specify your desired budget range- BLD’s unique recommendation engine provides benchmark data for the performance you can expect from your build.- Customize and upgrade your build, from various NZXT case options and RGB lighting setups, to finalize your build for the perfect DIY feel.- Comprehensive 2-year warrantyTo learn more about the NZXT Starter PC Series, visit https://www.letsbld.com/starter-series