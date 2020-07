PNY Intros XLR8 Gaming EPIC-X RGB Desktop Memory

Specs

Memory Type: Desktop DDR4

Capacity and Kit Configurations: 8GB(1x8GB), 16GB(1x16GB), 16GB(2x8GB), 32GB(2x16GB)

Frequency Speed (JEDEC): 3200MHz (PC4-25600)

CAS Latency: CL16

Voltage: 1.35V

Intel XMP Support: Yes

Speed Compatibility: 3200MHz, 3000MHz, 2933MHz, 2800MHz, 2666MHz, 2400MHz, 2133MHz

The PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Desktop Memory is now available at PNY.com and Amazon UK Pricing:XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3200MHz 8GB (1x8GB): $39.99XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3200MHz 16GB (1x16GB): $69.99XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB): $79.99XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4 3200MHz 32GB (2x16GB): $134.99