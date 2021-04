PowerColor Reveals Red Devil RX 6900 XT ULTIMATE and Liquid Devil RX 6900 XT ULTIMATE

PowerColor Liquid Devil Radeon RX 6900 XT ULTIMATE

PowerColor Red Devil Radeon RX 6900 XT ULTIMATE

The PowerColor Liquid Devil ULTIMATE and Red Devil ULTIMATE models will be available at partner resellers worldwide starting April 15th. For more information, please visit the product page links below.Now available on Newegg , the PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT ULTIMATE at US$2,299.99 and PowerColor Liquid Devil AMD Radeon RX 6900 XT ULTIMATE US$2,499.99.