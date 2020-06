Raijintek Introduces Morpheus 8057 GPU Cooler

Raijintek Morpheus 8057 Features

Black coated heat sink design for stealthCooling capacity up to 360 watts TDP12 pcs copper heat-pipes and 129 pcs fins for efficient heat dissipation3 pcs copper and 8 pcs aluminium heat-sink for cooling VRAM chips and VRM efficientlyComes with thermal adhesive for VRAM and VRM to ensure a proper bond and heat dissipationCompatible with AMD Radeon RX 5700, RX 5700XT, RX 5600, and RX 5600XT Graphics CardsCompatible with NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti , RTX 2080, RTX 2080 SUPER, RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2060, and RTX 2060 SUPER Graphics Cards.Supports two 120mm fans with bundled 8 pcs fan clips.Dimensions (WxDxH): 25410044 mmWeight: 515 grams (Heatsink Only)Heatsink Base Material: Mirror copper baseHeatsink Fin Material: Aluminium Alloy; Solder assemblyHeat pipes: 12 pcs 6mm diameterHeat sink for VRAM and VRM:- 2pcs Copper 85(W) 11(H) 6.2(D) mm- 1pc Copper 50(W) 11(H) 4(D) mm- 1pc Aluminium 50(W) 14.1(H) 10(D) mm- 1pc Aluminium 37(W) 7(H) 10(D) mm- 6pcs Aluminium 5.9(W) 6(H) 11(D) mmRaijintek did not reveal information regarding pricing and availability as of this writing. Learn more about the Raijintek Morpheus 8057 at Raijintek.com