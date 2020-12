SAPPHIRE Introduces NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Graphics Card

SAPPHIRE NITRO+ Graphics Card Features

SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Specifications

GPU:

Boost Clock: Up to 2285 MHz

Game Clock: Up to 2050 MHz

Stream Processors: 5120

Infinity Cache: 128MB

Ray Accelerators: 80

Memory Size/Bus: 16GB GDDR6

Memory Clock: 16 Gbps

Interface: PCI-Express 4.0

Output: 1x HDMI, 3x DisplayPort

Form Factor: 2.7 slot

Dimension: 310(L) X 134.3(W) X 55.3(H)mm

Power Consumption: 340W

Power Connector: 2x 8-pin PCIe

: SAPPHIRE’s superior cooling technology to keep your temperatures low at a high framerate.Hybrid Fan Blade*WAVE Fin design*V-Shape Fin Design for GPU Cooling*Integrated Cooling Module*K6.5 Memory Pad*Intelligent Fan ControlPrecision Fan ControlTri-X Cooling TechnologySAPPHIRE’s core parts that elevate the life of our products through quality, robustness, and reliability.Backplate (Tough Metal Backplate)Two-Ball BearingFan Quick ConnectFuse ProtectionDual BIOSAll of the extra features that make SAPPHIRE Boards so special and unique.TriXX SupportedTriXX BoostSoftware BIOS SwitchMax BoostPower DesignARGB LED Logo, Lightstrip, and Backplate LogoOptional Fan Glow ARGB supportNITRO GlowARGB Audio VisualizationFan CheckFree FlowLearn more about the SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT at SAPPHIRE