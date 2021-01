SAPPHIRE Releases Mining-Oriented GPRO X070 Blockchain Graphics

SAPPHIRE GPRO X070 Specifications

SKU#: 32297-01 GPRO X070 8GB GDDR6

GPU:

Interface: PCI-Express 3.0

Compute Units: 40

Stream Processors: 2560

Memory: 8GB GDDR6 256-bit

Displays: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort

Dual BIOS:

- Default Mode:

Boost Clock: 1905 MHz

Game Clock: 1755 MHz

Base Clock: 1605 MHz

Memory Clock: 14 Gbps

- Efficiency Mode

Boost Clock: 1750 MHz

Game Clock: 1700 MHz

Base Clock: 1500 MHz

Memory Clock: 14 Gbps

Cooling: Heatpipe x 4 / Fin Cooling Module

SAPPHIRE did not reveal pricing as of this writing. Learn more about the SAPPHIRE GPRO X070 8GB GDDR6 Blockchain Graphics at the SAPPHIRE Technology website