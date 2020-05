Scythe Confirms Compatibility with LGA 1200 Socket

Intel LGA 1200 Compatible CPU Coolers

- Mugen 5 ARGB Plus- Mugen 5 Black RGB- Mugen 5 TUF Gaming Alliance- Mugen 5 PCGH Edition- Mugen 5 Rev.B- Mugen Max- Big Shuriken 3 RGB- Big Shuriken 3- Shuriken 2- Fuma 2- Choten TUF Gaming Alliance- Choten- Ninja 5- Kotetsu Mark II- Kotetsu Mark II TUF Gaming AllianceCheck out Scythe’s line-up of CPU coolers compatible with the new Intel LGA 1200 socket for the 10th generation Intel Core processors at Scythe website