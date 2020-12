Scythe Mugen 5 Black Edition CPU Cooler Released

Mugen 5 Black Edition Specifications

Part Number: SCMG-5100BE

Compatibility: Intel LGA 2066, 2011(3), 115X, 1200 / AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1

Cooler Dimensions (WxDxH): 136.0 x 110.5 x 154.5mm

Heat Pipes: 6x 6mm-diameter

Cooler Weight: 890 grams

Fan: Kaze Flex 120 PWM – 1500 RPM

Airflow: 16.6~66.47 CFM

Air Pressure: 0.0762~1.67 mmH2O

Acoustic: 4.0~29.75 dBA

The Scythe Mugen 5 Black Edition CPU cooler is now available in Taiwan, Hong Kong, South Korea, and the Philippines. The rest of Asia, North America and Europe by January 2021. MSRP of $60 USD.