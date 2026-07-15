Tech Round-Up  15-07-2026

ASUS ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi Motherboard @ TechPowerUp
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wi-Fi7 Neo Motherboard @ TechPowerUp
Memory
XPG Lancer Blade RGB DDR5-5600 16GB CL46 Memory Kit @ TechPowerUp
Cooling
MONTECH E28 PWM 120mm Fan @ TechPowerUp
MSI MPG CORELIQUID P22 360 AIO Cooler @ Funky Kit
Noctua NL-LC1-36 360mm AIO Cooler @ Madshrimps
Cooler Master V8 ACE 3DHP Black Cooler @ TechPowerUp
CPS PCCOOLER GT360 ARGB & DT360 ARGB Coolers @ NikKTech
Storage
ADATA URBAN TAPSAFE Portable SSD 2TB @ Funky Kit
Kingston IronKey Keypad 200C @ OCinside
UGREEN NASync DXP2800 GT and DXP4800 GT @ Vortez
Peripherals
IQUNIX EV63 Dark Knight HE Keyboard @ NikKTech
ENDORFY Thock V2 TKL Keyboard @ Madshrimps
Epomaker TH80 V2 PRO 75% Keyboard @ Madshrimps
Pwnage Ultra Custom Pro Symm 3 Mouse @ TechPowerUp
Audio
Endorfy Solum 2 Series Microphones @ TechPowerUp
Edifier R2750DB MKII Speakers @ NikKTech
Games and Software
Assassin's Creed Black Flag Resynced Handheld Performance @ TechPowerUp
Assassin's Creed Black Flag Resynced Performance @ TechPowerUp
Desktops and Laptops
Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition (15IPH11) Laptop @ TechPowerUp
GEEKOM A9 Max Mini PC @ TechPowerUp
Monitors
Alienware AW3226DM Gaming Monitor @ Vortez
Misc.
ALLPOWERS R2500 V2 Portable Power Station @ NikKTech