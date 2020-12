Vote for Your Favourite Games at The Steam Awards 2020

The 2020 Steam Awards Categories and Nominees

FactorioMicrosoft Flight SimulatorSatisfactoryThe Sims™ 4Untitled Goose GameDOOM EternalHalo: The Master Chief CollectionHelltakerNeed For Speed™ HeatPersona 4 GoldenBattlefield™ VBlack MesaMarvel's AvengersOri and the Will of the WispsThere Is No Game: Jam Edition 2015Apex LegendsCrusader Kings IIIEA SPORTS™ FIFA 21GhostrunnerGTFODetroit: Become HumanHorizon Zero DawnRed Dead Redemption 2Mafia: Definitive EditionMetro ExodusControlDEATH STRANDINGNoitaSuperliminalTeardownBorderlands 3Deep Rock GalacticFall Guys: Ultimate KnockoutRisk of Rain 2Sea of ThievesAmong UsCounter-Strike: Global OffensiveNo Man's SkyTerrariaThe Witcher 3: Wild HuntHalf-Life: AlyxPhasmophobiaThe Room VR: A Dark MatterThief Simulator VRSTAR WARS™ SquadronsDEATH STRANDINGDOOM EternalFall Guys: Ultimate KnockoutHadesRed Dead Redemption 2You can cast your votes at https://store.steampowered.com/SteamAwards One vote per category will grant users a Steam Trading Card.