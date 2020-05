Xigmatek Presents OMG Micro-ATX Chassis

Specifications

Model: OMG

Dimension: 366 x 210 x 395mm (LWH)

Storage: 2x 2.5” / 2x 3.5”

PCI Slots: 4

Motherboard Support: Micro-ATX, Mini-ITX

Power Supply: Standard PS2 ATX

Fan Support: 2x 120mm/140mm front, 2x 120mm top, 1x 120mm rear

Radiator Support: 240mm top, 240mm front, 120mm rear

I/O Panel: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD Audio

Xigmatek did not reveal pricing as of this writing. Learn more about the Xigmatek OMG chassis at Xigmatek.com