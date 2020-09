XPG Presents XPG GAIA Mini Gaming PC

XPG GAIA Mini PC i9 Specifications

Processor: Intel Core i9-9980HK (8 Cores, 2.4 GHz, 16 MB Cache, Turbo 5.0 GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 630

Storage: XPG SX8200 Pro M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 2TB

Memory: 2x XPG 16GB DDR4 3200MHz

Front I/O Ports: 1x 3.5mm audio port / 1x UHS-II SDXC card reader / 2x USB 3.1 Type A ports

Rear I/O Ports: 2x Thunderbolt 3 ports / 4x USB 3.1 Type A ports / 2x Intel Gigabit Lan ports(RJ45) / 1x HDMI 2.0a / 1x 3.5mm stereo / TOSLINK combo audio port

Network & Communication: 2x Intel 10/100/1000Mbps, Intel Wi-Fi 6 AX200 2.4Gbps, Bluetooth 5.1

Power Supply: Flex ATX 500W 80 Plus Platinum

Dimensions (L x W x H): 238 x 96 x 216mm (9.37 x 3.78 x 8.5inch)

Weight: 3.23kg

Volume: 5L-Liter

The XPG GAIA is now available in the Americas and Japan with a free copy of Marvel’s Avengers. To learn more about the XPG GAIA mini gaming PC, please visit XPG.com