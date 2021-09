ZOTAC ZBOX Mini-PCs and MEK Gaming PCs Compatible with Windows 11

ZBOX-ECM73070CZBOX-ECM7307LHZBOX-ECM53060CZBOX-EN072080SZBOX-EN052070SZBOX-EN052060CZBOX-EN72080VZBOX-EN72070VZBOX-EN52060VZBOX-EN51660TZBOX-EC72070DZBOX-EC52070DZBOX-EC72070SZBOX-EC52060SZBOX-QCM7T3000ZBOX-QX3P5000ZBOX-QX3P3000ZBOX-VR7N73ZBOX-VR7N72ZT-SCF72060SZBOX-MI662NANOZBOX-MI622NANOZBOX-MA621NANOZBOX-MI660NANOZBOX-MI640NANOZBOX-MI620NANOZBOX-MI621NANOZBOX-MI574ZBOX-MI554ZBOX-MI642ZBOX-MI623ZBOX-CI662NANOZBOX-CI642NANOZBOX-CI622NANOZBOX-CA621NANOZBOX-CI660NANOZBOX-CI640NANOZBOX-CI620NANOZBOX-CI621NANOZBOX-CI331NANOZBOX-CI329NANOZBOX-CI341ZBOX-PI335-GKZBOX-PI225-GKZBOX-BI329MEK ULTRA-GU208TC7R1BMEK ULTRA-GU208TC901BMEK ULTRA-GU208TC701BMEK ULTRA-GU2080C701BMEK ULTRA-GU2070C701BMEKMINI-GM2070C5R0BMEKMINI-GM2070C5R1BMEKMINI-GM2070C7R0BMEKMINI-GM2070C7R1BMEKMINI-GM206SC5R0BMEKMINI-GM206SC5R1BMEKMINI-GM207SC7R0BMEKMINI-GM207SC7R1BMEKMINI-GM2060C5R0BMEKMINI-GM2060C5R1BMEK1-G11080C700BMEK1-G11080C701BMEK1-G12060C5R0BMEK1-G12060C5R1BThe listed models above will require a BIOS update to enable the Trusted Platform Module (TPM) feature. The new BIOS needs to be created, tested, and then finally released for public download on the ZOTAC Download Center webpage One exception that doesn’t require a BIOS update are the ZOTAC GAMING MEK ULTRA systems. However, a BIOS change is still needed where you will need to enter the BIOS menu and enable the Intel Trusted Platform Technology feature under the SECURITY tab of the BIOS menu.