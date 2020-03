Razer Viper Mini Ultra-lightweight Gaming Mouse Released

Razer Viper Mini Specifications

True 8500 DPI high-precision optical sensorUp to 300 inches per second (IPS) / 35G max. accelerationRazer Viper derived ambidextrous design optimized for small hand sizesRazer Optical Mouse Switches rated for 50 million clicksLarge 100% PTFE mouse feet (0.8mm thick).Gaming-grade tactile scroll wheelOn-The-Fly Sensitivity Adjustment (Default stages: 400/800/1600/3200/6400)On-board Memory ProfileRazer Chroma RGB lighting with true 16.8 million customizable colour optionsSix independently programmable Hyperesponse buttonsRazer Synapse 3 enabled1.8 m / 6 ft Speedflex cableApproximate size: 118.3 mm / 4.66 in (Length) x 53.5mm / 2.11 in (Grip Width) x 38.3 mm / 1.51 in (Height)Approximate weight: 61g / 0.13 lbs (Excluding cable)The Razer Viper Mini Gaming Mouse is now available at Razer.com and partner resellers for US$39.99 MSRP.